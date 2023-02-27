В Ульяновской области приняли дополнительные меры поддержки семей участников СВО

В Ульяновской области приняты дополнительные меры поддержки семей участников СВО. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Русских, о чем он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Расширены категории на получение дополнительных мер поддержки. Они будут официально распространяться на семьи добровольцев и сотрудников МВД, командированных для выполнения задач СВО. Указ распространяется и на детей, которые официально не являются родными для участника СВО. Если в семье воспитывается ребенок от предыдущего брака, то достаточно будет зарегистрированного брака.

Дети участников СВО будут иметь право на бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в регионе. Вне очереди можно зачислить школьника в группу продленного дня и перевести его в ближайшее к месту проживания образовательное учреждение.

Андрей Сазонов