Сотрудник филиала «ПМУ» стал «Инженером года» в России

Ведущий инженер по системам противоаварийной защиты филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Иван Игнатиков стал лауреатом второго тура XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры». Исследовательская работа оценивалась в номинации «Химия и химические технологии (разработки)».

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Валерий Галкин, главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Специалисты филиала «ПМУ» ежегодно удостаиваются звания «Инженер года» в России. Это объективное свидетельство высочайшего уровня их компетенций. Такие сотрудники составляют авангард развития нашего предприятия и инженерной мысли России в целом. Со своей стороны, мы стараемся создать лучшие условия для их непрерывного профессионального роста.

Во время остановочного ремонта на «ПМУ» в 2020 году Иван Игнатиков принимал участие в модернизации системы управления паровой турбиной на производстве аммиака. Он разработал экономичный режим для оборудования и построил паровую карту для системы автоматического регулирования под режим. Иван Игнатиков также является автором научной работы «Создание альтернативного способа измерения массы жидкого аммиака в железнодорожных цистернах». Разработка позволяет вычислять массу жидкого аммиака в наполненной ж/д цистерне с такой же точностью, как при взвешивании в движении груженого состава на железнодорожных весах.

Иван Игнатиков, ведущий инженер по системам противоаварийной защиты филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

В составе жюри конкурса — выдающиеся деятели науки нашей страны. Они рассматривали мои работы за последние пять лет. Я благодарен за высокую оценку моих изысканий. В разные годы обладателями звания «Инженер года» становились выдающиеся инженеры России, специалисты высочайшего уровня. Для меня большая честь встать в один ряд с ними!

Всероссийский конкурс «Инженер года» является крупнейшим социальным проектом России для выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности в 51 номинации. Он проводится в двух версиях: для молодых специалистов до 30 лет и для работников со стажем на инженерных должностях от пяти лет. В 2022 году участников было более 70 тысяч человек из 55 регионов страны.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь