Глава Перми назначил и.о. руководителя департамента земельных отношений

Исполняющей обязанности начальника департамента земельных отношений администрации Перми назначена Лариса Пьянкова. К своим обязанностям она приступила с 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вести-Пермь Фото: Вести-Пермь

Лариса Пьянкова имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция». С 2011 года она работала в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в должности заместителя руководителя.

В конце января 2023 года стало известно, что в администрации Перми планируются кадровые перестановки. Начальник департамента земельных отношений Татьяна Мехоношина написала заявление об уходе, администрацию покинул и замглавы Перми Виктор Агеев. Кроме того, на прежнюю должность главы департамента имущественных отношений вернулся Александр Хаткевич, до этого работавший главой администрации Мотовилихинского района.

Татьяна Мехоношина возглавила департамент земельных отношений в апреле 2022 года. Ранее она занимала пост замглавы ДЗО и была повышена до уровня начальника прежним куратором земельных отношений в Перми, экс-замглавы Перми Еленой Гонцовой.