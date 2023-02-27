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На ПЗСП подвели итоги конкурса моделирования с применением BIM-технологий

На АО «ПЗСП» 22 февраля состоялось подведение итогов конкурса «Моделирование конструктивных элементов зданий с применением BIM-технологий». Генеральный директор предприятия Евгений Дёмкин наградил победителя конкурса Андрея Талейко и предложил ему работу на ПЗСП.

Напомним, это уже второй конкурс моделирования с помощью BIM-технологий, организованный ПЗСП. Летом 2022 года проходил конкурс «BIM-модель коттеджа из крупнопанельных изделий ПЗСП», в котором приняли участие более 120 молодых специалистов из Перми, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов России. Четверо победителей получили дипломы и награды, а обладатель Гран-при Илья Аленин конкурса стал частью дружной команды ПЗСП.

С помощью таких конкурсов на предприятии решают сразу несколько задач.

Во-первых, ПЗСП как прогрессивная компания стремится использовать в своей работе самые современные технологии – как в производстве и строительстве, так и в проектировании. Информационное моделирование зданий (от англ. Building Information Modeling, BIM) – как раз пример применения таких технологий на стадии создания проектов.

Во-вторых, ПЗСП поддерживает молодых специалистов в строительной сфере. Конкурс становится отличной стартовой площадкой для студентов выпускных курсов профильных вузов. Так, среди представленных в прошлом году проектов многие стали дипломными работами участников.

Наконец, предприятие решает и важную задачу поиска перспективных кадров. По словам Евгения Дёмкина, «принципиально важно вовлекать в профессию тех, кто выходит со студенческой скамьи».

Евгений Дёмкин:

- Весь производственный бизнес довольно давно испытывает проблему кадров. Мы вступили в довольно тяжёлый период с точки зрения кадровой обеспеченности. Но взять кадры «ниоткуда» - невозможно. Их можно только растить. И формат поиска талантливых специалистов с помощью таких конкурсов стал для нас новым, но очень интересным. Мы намерены наращивать эффект от подобных мероприятий.

В ходе конкурса участникам предлагалось принять участие в проектировании секций панельного дома с применением BIM-технологий. Работы оценивались по целому ряду критериев: соответствие конструктивным размерам, уровню детализации и наполненности атрибутивной информации. В жюри конкурса вошли BIM-менеджер АО «ПЗСП» Татьяна Лесникова, главный инженер проекта Владимир Мымрин и заместитель главного технолога Михаил Садилов.

Победителем конкурса «Моделирование конструктивных элементов зданий с применением BIM-технологий» стал Андрей Талейко. Помимо денежного приза размером 50 тыс. рублей, Андрей получил предложение о трудоустройстве на ПЗСП лично от генерального директора предприятия.

BIM-моделирование – процесс, в результате которого формируется информационная модель здания (сооружения). При этом каждой стадии соответствует модель, которая отображает объём обработанной на этот момент информации (архитектурной, конструкторской, технологической, экономический) о здании или сооружении, к которой имеют доступ все заинтересованные лица.

АО "ПЗСП"

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