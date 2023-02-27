FT: партком Компартии Китая в EY попросил сотрудников носить партийные значки

Членов Коммунистической партии Китая (КПК) в консалтинговой компании EY China попросили носить партийные значки, пишет Financial Times. Соответствующая директива парткома была разослана сотрудникам международной фирмы в Пекине 23 февраля, утверждают источники издания.

Члены КПК по умолчанию должны ежедневно носить значки партии на работе, чтобы демонстрировать свою приверженность идеологии и власти. Но с приближением значимых съездов и выборов партия стремится более тщательно следить за выполнением этого требования, а в нынешнем году парламенту страны предстоит назначить председателя КНР на следующие пять лет.

В государственных компаниях регулярно рассылают директивы своим сотрудникам-членам КПК с напоминанием об их обязанности носить значок на работе. Но случай с EY China — один из первых, когда подобная директива рассылается сотрудникам международной компании. Впрочем, EY China — практически независимая от головного офиса структура. Она принадлежит китайским предпринимателям, а ее прибыль не распределяется между международной сетью консультантов и аудиторов EY.

Кирилл Сарханянц