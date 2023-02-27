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В Саратовской области мужчина предстанет перед судом за убийство 16-летней давности

В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 февраля 2007 года в доме на улице Тамбовской в Энгельсе между двумя мужчинами на фоне ревности возник конфликт, в ходе которого гость ударил ножом 21-летнего хозяина. От полученного ранения потерпевший скончался 15 февраля, а злоумышленник покинул пределы Российской Федерации и был объявлен в международный розыск. В 2020 году его местонахождения удалось установить.

марина Ковалева

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