В Казани в выходные полицейские произвели массовое задержаниеи подростков в ТЦ

В минувшие выходные казанские правоохранители произвели массовые задержания подростков в торговых центрах. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на городское УВД.

«Молодых людей доставили в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

Такие же массовые задержания произошли в ТЦ Санкт-Петербурга, Курска, Новосибирска. По данным Telegram-канала Baza, причина может быть связана с деятельностью нового подросткового объединения — ЧВК «Редан». Участники такого сообщества взяли себе это название из популярного аниме-сериала Hunter x Hunter и вдохновились её визуальным стилем. Главной их особенностью выступает чёрная одежда с изображением чёрного паука с цифрой "4", а также клетчатые штаны. Они носят длинные волосы и красят их в чёрный цвет. Отмечается, что такие подростки обычно причастны к массовым дракам. При этом официально их деятельность в РФ не запрещена.

"Ъ-Казань"