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Коммерсантъ FM
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Пятерка дебютантов

Дарья Цивина — о филиале Даниловского рынка на Новой Риге

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, какие корнеры появятся в новом гастрономическом пространстве.

Фото: Пресс-служба Даниловского рынка

Фото: Пресс-служба Даниловского рынка

Даниловский рынок, ставший десять лет назад первым российским фуд-кортом европейского образца и положивший начало массовому ресторанному движению в формате корнеров, двинулся прочь из Москвы, открыв филиал на Новой Риге. Не исключено, что и в этот раз Даниловский окажется во главе нового тренда.

В Москве уже наблюдается явный переизбыток всевозможных гастрономических пространств на продуктовых рынках, а за пределами МКАД эта ниша пока совсем не освоена. Так или иначе, тем, кто регулярно ездит по Новорижскому шоссе, очевидно, повезло, и не только потому, что будет теперь, где затовариться тульским творогом и волжскими раками, а потому, что среди корнеров на новом рынке есть пять весьма интересных дебютантов.

Это солидная итальянская пиццерия Sincero с пастой, пиццей и вителло тонато по ценам, близким к Semifreddo. Бургерная «ПриМясе» предлагает сложносочиненные бургеры с непростыми соусами. Есть также деликатесный японский суши-бар KOI c вагю, брюшком тунца и черной икрой в самых разных модицификациях. Затейливый «Касабланка Тажин» с лояльной ценовой политикой, в меню представлен весь «джентльменский» магрибский набор — от мезе, хариры и фалафеля до тажинов, кускусов, медфуны и колбасок мергез. Таким ассортиментом не всякий ближневосточный ресторан внутри Бульварного кольца может похвастаться.

Пока корнеров на Новой Риге всего 9, в то время как на Тульской их 35. Но, как говорится, это только начало.

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