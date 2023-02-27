Пятерка дебютантов

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, какие корнеры появятся в новом гастрономическом пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Даниловского рынка Фото: Пресс-служба Даниловского рынка

Даниловский рынок, ставший десять лет назад первым российским фуд-кортом европейского образца и положивший начало массовому ресторанному движению в формате корнеров, двинулся прочь из Москвы, открыв филиал на Новой Риге. Не исключено, что и в этот раз Даниловский окажется во главе нового тренда.

В Москве уже наблюдается явный переизбыток всевозможных гастрономических пространств на продуктовых рынках, а за пределами МКАД эта ниша пока совсем не освоена. Так или иначе, тем, кто регулярно ездит по Новорижскому шоссе, очевидно, повезло, и не только потому, что будет теперь, где затовариться тульским творогом и волжскими раками, а потому, что среди корнеров на новом рынке есть пять весьма интересных дебютантов.

Это солидная итальянская пиццерия Sincero с пастой, пиццей и вителло тонато по ценам, близким к Semifreddo. Бургерная «ПриМясе» предлагает сложносочиненные бургеры с непростыми соусами. Есть также деликатесный японский суши-бар KOI c вагю, брюшком тунца и черной икрой в самых разных модицификациях. Затейливый «Касабланка Тажин» с лояльной ценовой политикой, в меню представлен весь «джентльменский» магрибский набор — от мезе, хариры и фалафеля до тажинов, кускусов, медфуны и колбасок мергез. Таким ассортиментом не всякий ближневосточный ресторан внутри Бульварного кольца может похвастаться.

Пока корнеров на Новой Риге всего 9, в то время как на Тульской их 35. Но, как говорится, это только начало.