Evraz не сможет представить финансовый отчет за 2022 год из-за отсутствия аудитора

Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz, вероятно, не сможет опубликовать в необходимые сроки годовой отчет и отчет по международным стандартам финансовой отчетности МСФО за 2022 год, поскольку ей не удалось привлечь аудитора из-за санкций, введенных Великобританией. Об этом говорится в пресс-релизе Evraz, который приводит ТАСС.

По словам представителей компании, Evraz направила многочисленные запросы в британские аудиторские компании, но ни одна из них не согласилась выступить в качестве ее аудитора при подготовке годового отчета и результатов по МСФО.

Evraz — международная компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Является одним из лидеров в мире по производству стали. Крупнейший акционер Evraz по состоянию на 16 февраля 2022 года — Роман Абрамович (28,64%).

«Дедлайн по подготовке и публикации годового отчета и аудированных финансовых результатов за предыдущий финансовый год — 30 апреля 2023 года. Учитывая все вышеперечисленное, Evraz, вероятно, не сможет подготовить и опубликовать годовой отчет и аудированную финансовую отчетность в соответствии с правилами раскрытия информации, а также утвердить и подать аудированные финансовые результаты в регистрационную палату Великобритании»,— говорится в сообщении.

10 марта 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича. В этот же день британский регулятор финансовых рынков приостановил листинг акций компании. 5 мая в санкционный список Великобритании была включена и сама Evraz.