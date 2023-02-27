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Работу системы оповещения проверят в Нижегородской области 1 марта

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Нижегородской области 1 марта. Она нужна, чтобы оценить работу техники и проинформировать жителей о том, как проходит оповещение, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сигнал прозвучит в 10:35. Во время проверки в течение одной минуты будут звучать сирены (сигнал «внимание всем»), потом голос из динамиков оповестит нижегородцев о технической проверке. Сигнал также будут транслировать по общедоступным каналам телевидения и радио.

Нижегородцев просят соблюдать спокойствие во время проверки.

Анастасия Еремина

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