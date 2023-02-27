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Как вернуть подсолнухи в море

Придется научить огромных морских звезд жить в более теплой воде

Океанологи из лаборатории Фрайдей-Харбор Вашингтонского университета занимаются изучением и разведением подсолнухов, но не масличной культуры, а крупнейших в мире морских звезд, достигающих метра в диаметре. За последнее десятилетие эти животные оказались под угрозой вымирания.

Большая звезда подсолнечника

Большая звезда подсолнечника

Фото: Getty Images

Большая звезда подсолнечника

Фото: Getty Images

Прежде они обитали вдоль всего североамериканского тихоокеанского побережья — от мексиканского полуострова Нижняя Калифорния до Аляски. Но на них велась варварская охота, и они постепенно встречались все реже. А с 2013 года популяцию морских звезд—подсолнухов поразил загадочный синдром, выражавшийся в быстром истощении их организмов. 90% животных погибло. Океанологи и морские биологи решили, что дело — в повышении температуры океана из-за потепления.

Лаборатория, или, точнее сказать, биостанция, в которой изучают морских звезд—подсолнухов, расположена на острове Сан-Хуан в заливе Пьюджент-Саунд, у северо-западного побережья штата Вашингтон. Сейчас у ученых в неволе содержится около 5 тыс. личинок подсолнуха, 109 годовалых, 23 двухгодовалых и 12 трехгодовалых морских звезд. В лабораторию также поместили 16 взрослых особей подсолнуха, но их возраст определить сложно.

Университет создал биостанцию на специальный грант и сейчас работает в коллаборации с кафедрой неврологии животных Вашингтонского университета — они изучают как раз воздействие теплой воды на подсолнухов.

Программа воспроизводства и реинтродукции крупнейшей и самой быстрой морской звезды началась в 2019 году, и лаборатория на Сан-Хуане — единственное в мире место, где такого рода работа ведется. Морские звезды обычно хорошо приспосабливаются к разным условиям жизни, но в случае с крупным подсолнухом этого не происходит. Океанологи рассчитывают подготовить иглокожих к жизни в изменившихся условиях и выпустить их обратно в живую природу, в океан.

У части сотрудников есть прошлый опыт взращивания осьминогов, они пытаются применить прежние навыки для работы с личинками подсолнухов. А для изучения особей более взрослого возраста создана система из четырех камер, которая позволяет фиксировать отклонения в поведении иглокожих, вызванные (вероятно) повышением температуры воды. Ученые на основе видеозаписей создают трехмерные модели движения животных и затем анализируют их. Результаты обнадеживают: скорее всего, подсолнухи смогут прижиться и в более теплой воде.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова

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