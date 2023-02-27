На Кубани за год число фальшивых банкнот снизилось на 28%

В Краснодарском крае число фальшивых купюр в 2022 году снизилось на 28% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

По итогам прошлого года в регионе выявили 1295 поддельных банкнот, из которых 54% фальшивок приходится на пятитысячные купюры. Число банкнот номиналом 2 тыс. руб. составило 394 единицы, 1 тыс. руб. — 181 штука.

«Чтобы удостовериться в подлинности, ее нужно сдать на экспертизу в подразделение любого банка, которое проводит операции с наличными деньгами»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

За год в крае обнаружили 57 фальшивых иностранных купюр, 54 из которых — доллары США.

Анастасия Донскова

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