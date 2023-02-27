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Государственная поддержка туристической отрасли Кубани составит 155 млн рублей

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предприятия курортно-туристической отрасли Краснодарского края получат 155 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

По словам главы Кубани, за счет средств национального проекта будет оказана поддержка арендаторам пляжей, которые занимаются благоустройством территорий, а также туристическим компаниям, развивающим новые маршруты. Один из проектов, который получит бюджетные субсидии – туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края», созданный в 2022 году. В проект вошло 20 виноделен и более сотни гостиниц, ресторанов и объектов показа – памятников античной истории. Сейчас туристический маршрут уже принимает организованные группы туристов.

Поддержка из краевого бюджета также будет оказана владельцам гостиниц и пансионатов, которые обновляют номерной фонд. Субсидии позволят компенсировать процентную ставку по кредитам, привлеченным на проекты реновации номерного фонда, сообщает администрация Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар

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