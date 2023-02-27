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НБКИ: количество выданных в Нижегородской области кредитов снизилось на 27% за год

В Нижегородской области в 2022 году было выдано 251 тыс. потребительских кредитов, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 27,6% меньше по сравнению с 2021 годом. Регион вошел в пятерку субъектов с наиболее серьезным падением.

Всего в России было выдано 12,53 млн потребительских кредитов. Спад к уровню 2021 года составил 27,1%, к уровню 2020-го — 14,3%.

Заметнее, чем в Нижегородской области, выдача потребкредитов снизилась в Самарской области (-28,4%, до 271,9 тыс. шт), Ставропольском крае (-28,2%, до 208,9 тыс. шт), Волгоградской области (-27,9%, до 212,6 тыс. шт) и Приморском крае (-27,8%, до 180,7 тыс. шт).

В НБКИ объясняют тенденцию тем, что банки придерживаются консервативной политики и отказывают клиентам с низким рейтингом и повышенной долговой нагрузкой. «Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина

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