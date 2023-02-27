Минсельхоз прорабатывает вопрос компенсаций белгородским аграриям за ущерб, понесенный при обстрелах

Министерство сельского хозяйства РФ изучило просьбу белгородских властей о поддержке аграриев региона, которые понесли убытки из-за украинских обстрелов. Об этом в ходе оперативного совещания в облправительстве сообщила вице-губернатор Юлия Щедрина. По ее словам, механизм оказания помощи сейчас прорабатывает координационный совет.

Помимо предоставленя компенсаций аграриям могут предоставить отсрочку в выплате кредитов. По словам госпожи Щедриной, по ряду обращений белгородские власти «уже отработали с банками». Обсуждается вопрос снятия или продления обязательств по грантам. Мониторинг ситуации продолжается.

Как белгородские власти просили Минсельхоз и Национальный союз агростраховщиков помочь пострадавшим от обстрелов аграриям — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин