В 2022 году в развитие электросетевого комплекса Белгородэнерго вложило свыше трех миллиардов рублей

В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы прошлого года. В 2022 году построено и реконструировано свыше 450 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, в эксплуатацию введено 116 МВА новой трансформаторной мощности. Объем капитальных вложений составил 3,1 млрд рублей с НДС.

Фото: Белгородэнерго

Основные средства были направлены на повышение надежности электросетевого комплекса, реконструкцию сетей в населенных пунктах, строительство инфраструктуры для подключения участков индивидуальных застройщиков, а также исполнение обязательств по договорам технологического присоединения к сетям.

К числу наиболее крупных проектов относится строительство подстанции 110 кВ «Бирюч» в Красногвардейском районе Белгородской области. Объект предназначен для электроснабжения компании «Биотехнологии будущего» группы «Эфко».

Помимо этого, было выполнено технологическое перевооружение высоковольтной подстанции «Борисовка» с заменой масляных выключателей и оборудования открытого распредустройства 110 кВ, модернизацией устройств релейной защиты, автоматики и телеизмерений, реконструкцией закрытого распредустройства 10 кВ, систем видеонаблюдения и охранного освещения.

В 2022 году Белгородэнерго продолжило модернизацию сетей с применением интеллектуальных технологий. Системы распределенной автоматизации были внедрены на 39 воздушных линиях общей протяженностью 920 километров в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Ракитянском и Прохоровском районах области. Это повысит надежность и качество электроснабжения свыше 60 тысяч жителей и 39 социально значимых объектов.

По программе технического перевооружения и реконструкции выполнена комплексная модернизация 36 километров ветхих и отслуживших свой срок распределительных сетей, еще около 43 километров линий построено для подключения 1428 участков в микрорайонах ИЖС.

«Белгородэнерго уделяет большое внимание устойчивому электроснабжению промышленных производств, социальных объектов и интенсивно развивающихся городских и сельских территорий. Главная наша цель – обеспечить надежность и качество электроснабжения потребителей региона, а также создать возможности для реализации важных инфраструктурных проектов, необходимых для социально-экономического развития Белгородской области», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.