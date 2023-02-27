58-летняя жительница Удмуртии погибла при пожаре в СНТ «Октябрь»

В Удмуртии проводится проверка по факту гибели 58-летней женщины при пожаре в Завьяловском районе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным проверки, трагедия произошла 25 февраля около 14:00 в садовом доме на СНТ «Октябрь». В огне погибла собственница строения.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, а также опрашиваются очевидцы и родственники погибшей. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.