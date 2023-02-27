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На главу учреждения в Карабаше возбудили дело за фиктивное трудоустройство тренера

Против директора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Спортивный клуб Карабашского городского округа» и главного бухгалтера управления культуры Карабаша возбудили уголовное дело о мошенничестве. Им вменяют фиктивное трудоустройство сотрудника, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в 2022 году директор МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа» и главный бухгалтер МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа» фиктивно трудоустроили гражданина на должность тренера в спортивное учреждение, заведомо зная, что он не будет работать. Зарплату несуществующего сотрудника они присваивали себе. Так они похитили бюджетные средства на 386 тыс. руб.

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