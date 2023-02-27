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В Саратове износ трамвайных путей приближается к 100%

В Саратове износ трамвайной инфраструктуры составляет почти 100%. Об этом на совещании, посвященном проекту скоростного трамвая, доложил зампредседателя правительства региона Павел Мигачев.

По его данным, износ вагонов составляет 84%, сети и подстанций – 90%, путей – 97%.

Общая сумма финансирования проекта строительства скоростного трамвая оценивается в 17,3 млрд руб., из которых 6,5 млрд руб. - федеральный кредит от госкорпорации ВЭБ.РФ, 5,2 млрд - субсидии из федерального бюджета.

Господин Мигачев отметил, что на замену трамвайных маршрутов №№9, 8, 3 и 6, которые будут закрыты на реконструкцию на два года, выпустят почти 70 дополнительных автобусов на дублирующие маршруты.

По официальным данным, среднесуточный пассажиропоток по маршруту №9 в будни составляет более четырех тыс. чел., №8 - 940 чел., №3 - более 17 тыс. чел., №6 - более одной тыс. чел.

Также планируется организовать два временных автобусных маршрута «с ограниченным режимом остановок» («Огородная - 3-я Советская - железнодорожный вокзал» и «Гвардейская - площадь Ленина - Сенной рынок»).

Чиновники откроют круглосуточную «горячую линию» для жалоб на работу автобусов.

Марина Ковалева

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