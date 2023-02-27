На капремонт моста возле Шакши направят до 2,16 млрд рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 15 марта выберет генподрядчика капитального ремонта автомобильного моста через реку Уфа возле поселка Шакша с разработкой рабочей документации, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 2,16 млрд руб., из них 1,76 млрд выделят из федерального, 335 млн руб. — из республиканского, 65,8 млн руб. — из городского бюджета. Закупка проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы необходимо завершить до начала апреля 2025 года. Генподрядчик должен провести подготовительные работы, организовать дорожное движение на период капремонта, срубить деревья, построить восемь опор, русловое рамное пролетное строение и металлическое пролетное строение, укрепить струенаправляющую дамбу, восстановить укрепления откосов опор 1 и 8 и так далее.

Майя Иванова

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