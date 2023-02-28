«Агрокомплекс» получил награды на «Продэкспо — 2023»

Продукция перерабатывающих производств «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева получила золотые медали конкурса «Лучший продукт — 2023». Мероприятие состоялось в рамках международной выставки продуктов питания и напитков «Продэкспо — 2023» в Москве.



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«На "Продэкспо" строится бизнес продовольственного рынка. Каждый год мы презентуем там свои лучшие продукты, изучаем тренды и приобретаем новых партнеров. В этот раз мы провели на выставке более четырехсот переговоров о сотрудничестве с представителями федеральных и локальных сетей, индустрии HoReCa, оптовыми покупателями и дистрибьюторами. А три наших предприятия стали победителями конкурса "Лучший продукт — 2023", получив 15 золотых медалей за высококачественную продукцию. Мы намерены закрепить эти успехи и в этом году еще больше расширить географию присутствия на отечественном рынке»,— отметил заместитель генерального директора по торговле «Агрокомплекса» Евгений Белицкий.

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Признания экспертов отрасли продовольствия за высокое качество удостоены продукты бренда «Агрокомплекс Выселковский»: молоко с массовой долей жирности 2,5%, термостатный йогурт «Груша-корица», творог с массовой долей жирности 9%, пшеничная мука высшего сорта, пельмени с говядиной и свининой «Выселковские», колбасы «Краковская» ГОСТ и «Докторская» ГОСТ. Кроме того, в списке победителей отмечены сыры «Николаевских сыроварен»: Gruyere original, Emmental Gold, Parmesan Gold, Mozzarella в форме шариков. Также дипломантами стали колбасные изделия и деликатесы «Медвёдовских традиций»: сырокопченый бекон и сырокопченые колбасы «Сальчичон», «Сервелат Фирменный», «Брауншвейгская».

«Агрокомплекс» — постоянный участник и лауреат выставки «Продэкспо». Каждый год на этой площадке компания презентует свои новинки — от базовых продуктов на каждый день до изысканных деликатесов. В ассортименте агрохолдинга более 1000 продуктов питания. По итогам конкурса «Лучший продукт — 2023» «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал почетным призером и получил диплом «Лучшее предприятие — 2023».

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