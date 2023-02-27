Бывшие полицейские обвиняются в подбрасывании наркотиков гражданам

В Советский райсуд Уфы направлено уголовное дело в отношении пятерых бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Уфе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификации доказательств (ч. 1, 4 ст. 303 УК РФ), незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), заведомо ложных свидетельских показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ). По данным «Ъ-Уфа», обвиняемыми являются Урал Байдавлетов, Руслан Ахмадиев, Рустам Зиякаев, Денис Раевский и Роман Егоров.

По версии следствия, в августе 2020 года оперуполномоченные для улучшения показателей своей работы задержали двух уфимок. Полицейские подложили в их вещи наркотические вещества и задокументировали факт их изъятия. Оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. В результате задержанные были привлечены к административной ответственности за потребление наркотиков, а за их незаконное хранение возбуждены уголовные дела, по которым полицейские неоднократно давали ложные показания в качестве свидетелей. Обвиняемые вину не признали.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что подразделение собственной безопасности министерства провело проверку, по результатам которой «было принято решение об увольнении ряда виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности».

Влада Шипилова

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