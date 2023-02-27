Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Тюменской области

В Тюменской области на 241-м км трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись Chrysler и грузовик ГАЗ «Валдай», в результате чего погибли два человека. В пресс-службе регионального УГИБДД сообщили, что инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, около 22:00.

По предварительной информации, из-за заноса Chrysler, которым управлял 43-летний житель Самарской области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. «Возможно, водитель не учел метеорологические и дорожные условия при выборе скорости»,– отметили в УГИБДД.

В ДТП погибла 32-летняя пассажирка иномарки. Водитель был доставлен в больницу и там скончался. Также травмы получили двое пассажиров Chrysler – мальчики семи и девяти лет. Сейчас они находятся в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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