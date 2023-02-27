Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить боевые действия на востоке страны, а также экономическое сотрудничество. По его словам, Пекин исторически уважает территориальную целостность Украины и других государств. Когда и при каких обстоятельствах может произойти встреча, Зеленский не уточнил. Ранее Китай представил свою программу урегулирования украинского кризиса. Политический обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, почему Пекин пытается продвигать свои мирные инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Китайский план по замирению России и Украины оказался весьма поверхностным набором тезисов про все хорошее и против всего плохого. Заменив буквально пару слов, МИД КНР мог бы штамповать подобные инициативы в отношении любого конфликта на планете. Останавливаем кровопролитие, садимся за стол переговоров, меняемся пленными, помогаем пострадавшим, а потом занимаемся восстановлением и развитием. Причем в последнем пункте Поднебесная с удовольствием и активно поучаствует.

Как пишут китаисты, представленный документ — не более чем пример философско-гуманитарной концепции «сообщества единой судьбы человечества», а заодно и очередная демонстрация подхода Пекина к сторонним проблемам в целом. Китай в курсе всего, выступает за гуманизм и процветание, но ничью сторону явно занимать не собирается. И, что самое важное, статус посредника его тоже не интересует.

Ведь если ты медиатор, то приходится сохранять равноудаленность от всех участников противостояния, а это для Китая совсем лишнее обязательство. Он предпочитает сам определять выгодную линию поведения и корректировать ее в любой момент в зависимости от обстоятельств. И хотя на Западе и в Москве эту позицию считают пророссийской, на самом деле Пекин активно защищает исключительно собственные интересы и свою зону влияния.

Претендуя на роль лидера глобального Юга, Китай опасается, что вскоре у его подопечных из Азии и Африки возникнут вопросы и вырастут аппетиты.

Те прекрасно помнят, как все было устроено раньше. Заявляешь о строительстве социализма и получаешь деньги от Советского Союза, рассуждаешь про частную собственность и становишься «своим сукиным сыном» в Вашингтоне. Но с начала 90-х схема перестала работать. После фукуямовского «Конца истории» лояльность третьего мира Западу оказалась невостребованной. Сегодня многие ждут возвращения былых бенефитов, ведь во время глобальной турбулентности голос развивающихся государств вновь начинает иметь вес.

У них нет какого-то определенного мнения относительно происходящего на востоке Европы, где одни белые почему-то убивают себе подобных и забирают друг у друга территорию. Зато есть симпатии к России, которая когда-то строила им больницы и никогда не колонизировала. А еще их связывают прочные отношения с Китаем, который все 30 лет был рядом, помогал и инвестировал в экономику и инфраструктуру. Но в любом случае дополнительные деньги для бедных стран лишними не будут.

Поэтому, когда США и ЕС требуют от Пекина занять какую-то явную позицию, товарищи из Компартии понимают, что речь идет о куда более глобальных вещах. Не зря одним из первых пунктов плана КНР стал призыв «отказаться от мышления холодной войны». Оно включало не только гонку вооружений, но и аттракцион неслыханной щедрости для разнообразных экзотических режимов и диктаторов. Соревноваться с Западом, чей кошелек больше и бесконтрольнее, китайцам явно неохота.

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