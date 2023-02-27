Из-за роста числа нападений на медиков в Саратове застраховали 1695 сотрудников скорой помощи

Администрация Саратовской областной станции скорой медицинской помощи застраховала своих сотрудников от несчастных случаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

При наступлении страхового случая на каждое застрахованное лицо в случае его смерти или инвалидности будет выплачено 100 тыс. руб. и проценты в зависимости от степени тяжести полученной травмы.

Минздрав региона рекомендовал всех подведомственным учреждениям. В составе которых есть отделения скорой помощи, застраховать сотрудников – медиков и водителей.

В составе областной станции застраховано 1695 работников.

Меры связаны с ростом числа нападений на работников скорой помощи. С начала года зафиксировано порядка 10 таких случаев.

Марина Ковалева