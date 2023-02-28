«Исторические дома — колоссальный внутренний ресурс»

С 2021 года в Нижнем Новгороде действует Агентство по сохранению и развитию исторической среды (АНО «АСИРИС»), которое занимается вопросами восстановления и приспособления для дальнейшего использования домов — объектов культурного наследия. О том, какие изменения в работе агентства произошли в 2022 году, о новых проектах в Нижнем Новгороде и за его пределами рассказывает директор компании Илья Лагутин.

Guide: Илья Дмитриевич, в 2022 году вы возглавили АСИРИС. Как вы понимаете задачи агентства?

Илья Лагутин: АСИРИС создавался как своеобразный центр компетенций, он работает по уникальной схеме. Зачастую в вопросах сохранения исторической городской среды власть дейстует отдельно, градозащитники и общество отдельно. Как правило, такая схема приводит к определенному противостоянию и антагонизму. Градозащитники уверены, что власть делает все не так как надо. В то же время у власти есть свои KPI по выполнению нацпроектов, региональных и федеральных программ с четкими сроками, параметрами и нормативами. Нижегородская область пошла по другому пути. Градозащитники, историки, представители общественности стали частью проекта. Это люди, которые знают территорию, знают, что на ней нужно сделать и как. По сути, это такой формат государственно­частного партнерства. С одной стороны, публичный партнер в виде правительства, который занимается административной работой и вопросами финансирования. С другой стороны — компетентностная составляющая, эксперты федерального уровня. В итоге нам удалось уйти от «баррикадной» повестки и прийти к диалогу и соработничеству. Эксперты и общественники могут не просто говорить, что власть не права, но и на деле использовать свои знания и возможности.

G: За счет чего и из каких источников финансируется вся эта работа?

И. Л.: Это многоступенчатая схема из разных источников. Со стороны власти идут имущественные взносы, так как она является владельцем восстанавливаемых зданий. Есть большая внебюджетная составляющая, благотворительные взносы. Стараемся привлекать различные гранты. Часть работ осуществляем силами волонтеров.

G: Какие изменения в работе агентства произошли в 2022 году?

И. Л.: Мы проанализировали ситуацию и поняли, что необходимо уходить от каких-то отрывочных действий. Приняли стратегию нашей работы на ближайшую пятилетку, которая охватывает все направления. В рамках этой стратегии мы уже планируем, как перенести опыт и наработки, полученные в Нижнем Новгороде, на другие муниципалитеты. Сейчас между регионами нарастает конкуренция в части привлечения туристического потока. Мы видим, сколько усилий предпринимается для этого. Аналогичная конкуренция возникает и между отдельными муниципалитетами внутри нашего региона. Руководство МСУ понимает, что в этом плане историческая среда, объекты культурного наследия могут стать дополнительным источником привлечения средств.

G: АСИРИС начинал с квартала церкви Трех Святителей, где идет активная работа по ремонту и восстановлению исторических домов. Какие еще проек­ты реализуются в Нижнем Новгороде?

И. Л.: Квартал церкви Трех Святителей был первой территорией, где наша работа началась и в 2023 году будет продолжена. Благодаря этому опыту мы изменили подходы к восстановлению домов, до начала работ подбираем резидентов, которые займут эти здания, и собственно восстановление проходит уже с учетом их интересов. В этом квартале сейчас в АСИРИС передано пять домов, шестой находится в стадии оформления. Под каждый их них уже подобраны резиденты. И если, например, согласно разработанной концепции в доме на Славянской, 3 будет ресторан, то уже сейчас работы по приспособлению этого дома к дальнейшему использованию идут с учетом требований к точке общепита. В свою очередь будущий резидент возьмет на себя техническое наполнение здания необходимым ему оборудованием. Кроме того, в квартале идет перекладка сетей, а дорожники готовятся к укладке гранитной брусчатки. Все это будет делаться так, чтобы не помешать проведению событийной и туристической программы, которые никто не отменял.

Еще одним проектом станет католический квартал на Студеной. По каждому из домов в этом квартале уже составлена «дорожная карта». Там, где здания уже признаны аварийными или находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, решается вопрос с расселением. Если у здания есть другие собственники, перед ними ставится задача по приведению его в надлежащее состояние. Стоит задача создать новую точку притяжения в историческом стиле.

Третий проект — квартал Нижегородской синагоги. Эта территория тоже несет на себе отпечаток истории. Там есть проблемные дома, которые не были переданы АСИРИСу, и летом прошлого года там произошел пожар. Сейчас разработана концепция, по которой рядом с синагогой предлагается размещать магазины кошерной еды, арт-галереи и творческие пространства.

G: Вы уже упомянули про пожар на Грузинке. В 2022 году он стал не единственным. В начале 2023 года также произошел пожар в историческом центре Нижнего Новгорода. В чем, на ваш взгляд, причина этих участившихся пожаров на объектах культурного наследия?

И. Л.: Тут несколько аспектов. Многие объекты являются предметами споров хозяйствующих субъектов. Иногда пожары могут быть своеобразным способом отмщения. А поскольку такие споры собственников идут, как правило, в тихом режиме, не выносятся в публичное пространство, никогда не знаешь, что и кому придет в голову, и не всегда успеваешь правильно среагировать.

Вторая проблема — отсутствие должного внимания к объектам, на которых не проведена консервация. У некоторых из них может быть долгий период так называемого безвременья. Дом расселен, отключен от коммуникаций, но новому владельцу еще не передан и не законсервирован. Это самое опасное время, так как такой дом могут облюбовать различные маргинальные элементы. Мы сейчас прорабатываем предложения по изменениям в муниципальных нормативных актах, по которым консервация дома станет обязательным конечным пунктом после его расселения. Она исключит возможность проникновения в расселенные дома.

G: Вы говорили, что начинаете транслировать свой опыт в другие муниципалитеты. Куда именно и где сложнее работать — в Нижнем Новгороде или в районах?

И. Л.: Сейчас большие работы по восстановлению исторической среды идут в Арзамасе, но даже там остаются объекты, реновация которых за счет бюджета невозможна. Это, например, частные дома, где у собственников нет сил или средств, чтобы привести их в порядок. Мы планируем заниматься такими проектами с помощью волонтеров. И это касается не только Арзамаса, но и Городца, Семенова, Богородска, Воскресенска и Лыскова. Всего в 2023 году с участием волонтеров мы намерены реализовать 22 проекта по восстановлению фасадов по историческим фотографиям и чертежам.

Что касается сложности работы с МСУ, то это раньше вопросы сохранности исторической среды решались по остаточному принципу. Всегда находились более важные задачи. Сейчас муниципалитеты стали понимать, что это их колоссальный внутренний ресурс. Люди едут в эти города не для того, чтобы посмотреть на ровные дороги, они едут, чтобы окунуться в историю места.

G: По поводу домов, которые пострадали при пожарах или разрушились от времени, часто приходится слышать мнение, что лучше снести «эти гнилушки». Может, действительно есть смысл изменить законодательство и упростить снос объектов, от которых и так остались фундамент и разрушенные куски стен?

И. Л.: Уникальность Нижнего Новгорода — в его целостной исторической среде. И каждый из домов, даже разрушенный, ценен не только сам по себе, но и как элемент этой среды. Их утрата или замена на что-то другое снижает ценность этой среды. Поэтому законодательство если и менять, то для того, чтобы облегчить инвесторам или владельцам возможность для восстановления таких домов. Это поможет ускорить процесс и не допускать ситуаций, когда разрушенные ОКН стоят годами.

Беседовал Андрей Репин