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Метизники Магнитки укрепляют сотрудничество с белорусскими партнерами

Делегация Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» во главе с директором предприятия С.В. Дубовским приняла участие в рабочем совещании в Министерстве промышленности Республики Беларусь.

Поездка была организована в рамках решения стратегической задачи по выстраиванию долгосрочных отношений с постоянными партнерами и приобретению новых клиентов.

В ходе встречи представители делегации ОАО «ММК-МЕТИЗ» проинформировали о сортаменте производимой на предприятии металлопродукции, высокотехнологичном оборудовании, запущенном на предприятии, рассказали об уже реализованных инвестиционных проектах и ближайших планах по модернизации производства.

Визит магнитогорских метизников направлен как на углубление сотрудничества с уже имеющимися белорусскими партнерами, так и на расширение круга потребителей в республике, освоение новых экспортных рынков.

Специалисты ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетили также Минский тракторный завод, где смогли познакомиться с производством. Во время встречи с представителями белорусской компании были оговорены требования к калиброванному прокату и перспективы расширения поставляемого ассортимента метизной продукции.

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