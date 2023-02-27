Жители Ижевска оценили свою уверенность на собеседовании в 3,5 баллов

В столице Удмуртии опрошенные жители оценили свою уверенность на собеседовании в 3,5 баллов из 5 возможных. При этом, как сообщает пресс-служба SuperJob, 38% респондентов совершенно не сомневаются в себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О неуверенности на собеседовании рассказали 4% ижевчан. Еще 21% чувствуют себя на 3 балла, 32% — на 4 балла.

При этом с возрастом соискатели спокойнее чувствуют себя при трудоустройстве. Так, если опрошенные до 34 лет оценивают степень уверенности в среднем на 3,5 балла, то респонденты старше 45 — на 4,1.

Кроме того, уверенность в собственных силах увеличивается вместе с уровнем доходов. Те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., чувствуют себя увереннее горожан с меньших заработком.