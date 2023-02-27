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Коммерсантъ FM
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В США умер кинопродюсер Уолтер Мириш

В возрасте 101 года умер кинопродюсер Уолтер Мириш, сообщила американская академия кинематографических искусств и наук. Господин Мириш, в частности, продюсировал фильм «В джазе только девушки» (1959) с Мэрилин Монро. В 1973–1977 годы он был президентом киноакадемии.

«Уолтер был настоящим визионером и как продюсер, и как лидер отрасли. Он оказал сильное влияние на киносообщество и академию, будучи нашим президентом и директором академии в течение многих лет. Его страсть к кинопроизводству и академии никогда не ослабевала, и он оставался нам дорогим другом и советником»,— говорится в заявлении гендиректора и президента академии Билла Крамера и Джанета Янга.

В 1957 году Уолтер Мириш вместе братьями Гарольдом и Марвином создал компанию Mirisch Corporation. Она выпустила 68 кинокартин, из которых три завоевали «Оскар» за лучший фильм: «Квартира» (1960), «Вестсайдская история» (1961), «Полуночная жара» (1967). Также она продюсировала такие фильмы, как «Великолепная семерка» (1960), «Розовая пантера» (1963), «Дело Томаса Крауна» (1968), «Скорпион» (1973), «В то же время, в следующем году» (1978), «Великолепная семерка» (2016).

Лаура Кеффер

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