На Кубани безработица за год снизилась на 1,4 процентных пункта

В Краснодарском крае по итогам IV квартала 2022 года уровень безработицы снизился на 1,4 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кубань занимает 26 место в РФ по показателю. Безработица в регионе составляет 3,2%, а среднее время поиска работы в крае достигает 5 месяцев.

В Адыгее уровень безработицы за год снизился на 4,2 п.п. и составил 4,1%. Республика заняла 58-е место в списке. Крым занимает 57-е место с показателем 4,1% (-1,7 п.п.), Севастополь — 56-е (4%, -0,2 п.п.).

В целом по России за отчетный период уровень безработицы составил 3,7%, что ниже прошлогоднего показателя на 0,6 п.п.

Анастасия Донскова

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