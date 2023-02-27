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На достройку ФОК «Газовик» требуется 730 млн рублей

Стоимость достройки ФОК «Газовик» в микрорайоне Солнечный-2 Саратова будет пересчитана. Такое поручение во время визита на недостроенный объект.

ФОК начали строить более 10 лет назад по инициативе «Газпрома», но через некоторое время работы остановились, а ФОК передали области.

По официальным данным, на достройку нужно 730 млн руб. Спикер выразил недоверие этой сумме. «Цена шокирует. Если раньше говорилось, что осталось 30% доделать, то это - 420 тыс. за кв. м. Надо проанализировать расчеты», - отметил он.

Спортобъект планируют достроить за год.

Марина Ковалева

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