РБК: оборот раскрытой в ноябре «ресторанной» схемы ухода от налогов достигал 100 млрд руб. в год

Выявленная в ноябре теневая площадка ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе работала по принципу «разлома эквайринга», сообщает РБК со ссылкой на данные межведомственной проверки. Согласно ей, такой механизм позволял ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но выводить деньги через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб.

Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов в 2022 году. Тогда сообщалось, что через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы для покупки наличных. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»). На ее базе была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей», следует из материалов проверки.

РБК пишет, что РИБ был агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял расчетную функцию. Сеть включала свыше 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей. Схема функционировала с 2018 по 2022 год, в нее входили три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб., а размер дохода — в 8–10% от этой суммы, то есть 8–10 млрд руб. в год.

В Росфинмониторинге подтвердили, что совместно с ФНС и ЦБ участвовали в выявлении схемы, предположительно, связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. Сейчас ведутся проверочные мероприятия в отношении выявленной схемы, добавили в организации, отказавшись предоставить детали.

Лаура Кеффер