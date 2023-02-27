В Челябинске дороги обработают реагентами из-за гололеда

Мэрия Челябинска предупредила о применении противогололедных материалов на дорогах из-за неблагоприятной погоды. Потепление сменит резкое похолодание, сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов на аппаратном совещании в администрации города сегодня.

«В связи с погодными условиями – в ближайшие двое суток будет потепление, переход через ноль, возможны снегопады, а потом резкое похолодание будем применять противогололедные материалы»,– сообщил замглавы.

По данным комитета по дорожному хозяйству Челябинска, сегодня, 27 февраля, на улицах города работает 323 единицы техники и 509 человек. Водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом.