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обновлено 09:00

У руководителя краевого УФНС появился новый заместитель

Заместителем руководителя УФНС по Пермскому краю назначен Владимир Громов. Как сообщается на сайте управления, господин Громов занял должность 14 февраля 2023 года. В качестве заместителя руководителя он координирует и контролирует деятельность отдела обеспечения процедур банкротства и контрольно-аналитического отдела УФНС.

Фото: ФНС России

Фото: ФНС России

Владимир Громов родился в 1978 году в Перми, окончил Пермский государственный политехнический университет по специальности «Прикладная математика» и Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». В системе ФНС работает с 2022 года, последняя должность — начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Пермскому краю.

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