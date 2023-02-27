У руководителя краевого УФНС появился новый заместитель

Заместителем руководителя УФНС по Пермскому краю назначен Владимир Громов. Как сообщается на сайте управления, господин Громов занял должность 14 февраля 2023 года. В качестве заместителя руководителя он координирует и контролирует деятельность отдела обеспечения процедур банкротства и контрольно-аналитического отдела УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФНС России Фото: ФНС России

Владимир Громов родился в 1978 году в Перми, окончил Пермский государственный политехнический университет по специальности «Прикладная математика» и Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». В системе ФНС работает с 2022 года, последняя должность — начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Пермскому краю.