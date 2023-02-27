Завершено расследование уголовного дела бывшего замминистра строительства Омской области

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра строительства региона и предпринимателя, обвиняемых во взяточничестве.

По версии следствия, по вине экс-министра Владимира Сычева были сорваны сроки строительства четырех школ и трех детских садов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Также чиновник, считают правоохранители, покровительствовал строительной фирме, создавая ей благоприятные условия для работы, руководство компании взамен выплачивало ему взятки. Их общая сумма составляет свыше 1,9 млн руб.

Владимиру Сычеву инкриминируют ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), предпринимателю — ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Чиновнику грозит до 7 лет, бизнесмену до 15 лет тюремного заключения.

«Следствием обвиняемым изначально была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали», - говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Чиновника и предпринимателя задержали в феврале 2022 года. В квартирах и служебных кабинетах подозреваемых прошли обыски.

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Лолита Белова