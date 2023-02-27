Заблудившихся у озера на снегоходе жителей Удмуртии вывели спасатели

Ночью 26 февраля в Удмуртии спасатели оказали помощь мужчине и женщине, которые на снегоходе заблудились около озера Сагайдак. Как сообщает поисково-спасательная служба региона, на их транспортном средстве сломалось освещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Пострадавших нашли и доставили до села Чеганда.

Отмечается, что 23 февраля спасатели также разыскивали мужчину и женщину, которые выехали на снегоходе из населенного пункта Зуевы ключи в район Святого ключа, после чего заблудились. Их транспортировали в безопасное место.