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Заблудившихся у озера на снегоходе жителей Удмуртии вывели спасатели

Ночью 26 февраля в Удмуртии спасатели оказали помощь мужчине и женщине, которые на снегоходе заблудились около озера Сагайдак. Как сообщает поисково-спасательная служба региона, на их транспортном средстве сломалось освещение.

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Пострадавших нашли и доставили до села Чеганда.

Отмечается, что 23 февраля спасатели также разыскивали мужчину и женщину, которые выехали на снегоходе из населенного пункта Зуевы ключи в район Святого ключа, после чего заблудились. Их транспортировали в безопасное место.

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