Четыре комплекта медалей разыграют на играх «Дети Азии» в понедельник

В рамках II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» в Кузбассе сегодня будут разыграны четыре комплекта медалей. За награду поборются лыжницы и конькобежцы.

Юным спортсменкам из России и других стран предстоит преодолеть на лыжах дистанцию 5 км свободным стилем. Также юноши и девушки пробегут дистанцию 1500 м и смешанную эстафету по шорт-треку.

В понедельник 28 февраля продолжатся соревнования по фигурному катанию на коньках среди юношей. Спортсмены представят произвольную программу.

26 февраля в рамках игр прошли турниры по хоккею, керлингу и фигурному катанию. Соревнования посетили президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко, а также президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов.

II международные зимние игры "Дети Азии" стартовали в Кузбассе 23 февраля и продлятся до 5 марта. На подготовку и проведение соревнований направлено около 3,6 млрд руб. из консолидированного бюджета. На эти средства была проведена масштабная модернизация арены кузнецких металлургов в Новокузнецке, трамплинного комплекса для лыжников и построена новая канатно-кресельная дорога для горнолыжников.

Всего вместе с тренерами и командами в Кузбасс приехали около 1,5 тыс. человек. В играх задействованы 650 волонтеров из России и нескольких стран зарубежья.

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Лолита Белова