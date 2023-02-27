В челябинском аэропорту задержали несколько рейсов

В аэропорту Челябинска задержали вылет рейса №528 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург. Причиной стало временное закрытие аэродрома в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы от снега, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

Самолет должен был вылететь из Челябинска в 7:55. Сейчас время вылета запланировано на 10:20. На рейс зарегистрировано 177 пассажиров, в том числе 10 детей. Челябинская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с целью недопущения нарушений прав пассажиров.

Кроме рейса Челябинск – Санкт-Петербург, сегодня утром более чем на час задержали рейс в Москву. Также пока не вылетел самолет Челябинск –Сочи на 8:15.