Авторассрочка 0% на новый OMODA С5 В «Сатурн-Р-АВТО»!

Уникальный продукт OMODA совместно с Совкомбанком!

– Беспроцентная рассрочка

– Без первоначального взноса

– На срок до 78 месяцев



– Остаточный платеж – до 60%

Преимущества авторассрочки в «САТУРН-Р-АВТО»:

– Беспроцентную рассрочку на покупку автомобилей OMODA можно оформить на срок до 78 месяцев без уплаты первоначального взноса. Максимальная сумма средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 4,9 млн руб.

– В сумму рассрочки, по желанию клиента, можно включить стоимость дополнительного оборудования в размере не более 25% от стоимости авто (в зависимости от размера первоначального взноса).

Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00

Сайт: omoda-saturn-r.ru

Дилерский центр OMODA «САТУРН-Р-АВТО» расположен на ул. Спешилова, 104А.

Ждем вас в гости!

Карта «Халва»: клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание – 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) – 0,0001% год. При его нарушении, по окончании – 0,0001% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 30 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 5 лет до 500 000 руб., по решению Банка – до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей OMODA (ОМОДА) C5 (все комплектации) 2022/2023 года выпуска и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении тарифного плана «Авто в рассрочку на 18 месяцев NEW*», «Остаточный платеж» или «Авто в рассрочку на 24 месяца NEW*», «Остаточный платеж» или «Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW*», «Остаточный платеж». Условиями тарифных планов предусмотрено подключение опции «Остаточный платеж» в размере не более 30% от стоимости автомобиля, который оплачивается в последний платеж по рассрочке. Комиссия за подключение: «Авто в рассрочку на 18 месяцев NEW*», «Остаточный платеж» – 1/18 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана, взимается при несоблюдении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по карте «Халва» на общую сумму от 10 000 руб.; «Авто в рассрочку на 24 месяца NEW*», «Остаточный платеж» – 2/24 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана, где 1/24 взимается (безусловно) за увеличение срока рассрочки до 24 мес. и 1/24 взимается при несоблюдении вышеуказанных условий о покупках; «Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW*», «Остаточный платеж» – 4/30 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана, где 2/30 взимается (безусловно) за увеличение срока рассрочки до 30 мес. и 2/30 взимается при несоблюдении вышеуказанных условий о покупках. Договором предусмотрено оформление договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Предложение действует с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г. Не является публичной офертой.

* Новый (англ.).