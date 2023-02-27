«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о введении сертификата для новорожденных

Сенаторы и депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили к внесению на рассмотрение в парламент законопроект, согласно которому в России появится институт сертификатов для новорожденных. На такой вид государственной помощи смогут претендовать семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов, сообщает газета «Известия».

«Отсутствие такой помощи при рождении ребенка в других, более бедных регионах вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды»,— считают авторы проекта.

По их мнению, в сертификатах, которые можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденных, особенно нуждаются студенческие семьи.

В 2023 году размер единовременной выплаты при рождении ребенка составляет 22 909 руб.