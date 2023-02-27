Kaspersky: больше всего утечек в 2022 году допустили сервисы доставки и ритейлеры

В 2022 году в открытый доступ попало свыше 2 млрд записей, содержащих конфиденциальную информацию, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». По данным компании, больше всего утечек персональных данных допускали организации в сфере ритейла и доставки.

«Зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. Всего было опубликовано более 2 млрд записей. Это почти 300 млн пользовательских данных, из которых 16% — около 48 млн строк — содержали пароли… Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес»,— цитирует «РИА Новости» исследование Kaspersky «О значимых утечках данных в России».

На сервисы доставки пришлось 34% от общего объема утечек, на ритейлеров — 14%. «Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 году их количество может вырасти на 20%»,— считает Игорь Фиц, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Как узнал «Ъ», в 2022 году в 1,7 раза выросло количество утечек в финансовом секторе. Объем похищенных персональных данных в этом секторе увеличился в 32 раза.

Подробнее об утечках данных в России — в материале «Ъ» «Деньги не вынесли тишины».