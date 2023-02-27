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Коммерсантъ FM
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Зеленский уволил командующего ООС в Донбассе

Эдуард Москалев, командующий операцией объединенных сил (ООС) украинских силовых структур, снят с должности указом президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Операция объединенных сил — ряд военных и организационно-правовых мероприятий украинских силовых структур, направленных на пресечение деятельности пророссийских вооруженных формирований в Донбассе. Деятельность ООС началась 30 апреля 2018 года.

Господин Москалев был командующим ООС с 15 марта 2022 года. Ранее эту должность занимал Александр Павлюк, назначенный главой киевской областной военной администрации.

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