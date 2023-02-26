Масленица по-кубански

В Краснодарском крае с размахом отмечают Масленицу. В разных районах региона организовали концерты, ярмарки, подготовили площадки с играми. Не обошлось и без традиционного сжигания чучела. О том, как проходило празднование масленицы — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

