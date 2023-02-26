Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Масленица по-кубански

Как в Краснодарском крае отмечают проводы зимы

В Краснодарском крае с размахом отмечают Масленицу. В разных районах региона организовали концерты, ярмарки, подготовили площадки с играми. Не обошлось и без традиционного сжигания чучела. О том, как проходило празднование масленицы — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...