Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Крыму

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, где столкнулись две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, 26 февраля 2023 года

Фото: МВД Крыма ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, 26 февраля 2023 года

Фото: МВД Крыма

Авария произошла 26 февраля около 15:00 возле села Танковое. Здесь водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Hyundai. В результате ДТП до приезда скорой помощи скончалась пассажирка Daewoo Nexia. Еще одного пассажира автомобиля, а также пассажира Hyundai с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

«На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются»,— говорится в сообщении МВД Крыма.

Александр Орлов

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