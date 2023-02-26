«Парма» уступила «Автодору»

Баскетболисты «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке проиграли саратовскому «Автодору». Итог поединка — 91:83 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе пермского клуба стал Райан Боутрайт. На его счету 24 очка.

Следующий поединок в рамках Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с «Астаной» на выезде 4 марта. На сегодняшний день подопечные Евгения Пашутина занимают восьмое место в турнирной таблице. У них столько же очков, сколько и у идущей седьмой «Самары».