У гендиректора «ЛУКОЙЛ-Перми» сменился заместитель по бурению

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым заместителем генерального директора по бурению ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» назначен Василий Звягин. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что Владимир Яценко, занимавший эту должность с 2011 года, покинул ее в связи с выходом на пенсию.

Василий Звягин окончил Иркутский государственный технический университет по специальностям « Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» и «Бурение нефтяных и газовых скважин», а также получил степень МВА «Управление нефтегазовым бизнесом» в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. С 2001 года трудился на рабочих и инженерных должностях на буровых, геологоразведочных и нефтедобывающих предприятиях Восточной Сибири. В 2011 году был назначен старшим менеджером департамента по строительству скважин ОАО «ЛУКОЙЛ ». С 2012-го был ведущим инженером по бурению, начальником отдела сопровождения бурения, заместителем генерального директора по бурению ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Астрахань).