В Краснодаре почтальона обвинили в убийстве 95-летней пенсионерки

Следователи Прикубанского округа Краснодара предъявили обвинение 20-летнему местному жителю, подозреваемому в убийстве 95-летней пенсионерки. По решению суда он заключен под стражу на период следствия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Погибшая проживала одна в доме на ул. Славянской. 20 февраля родственники не смогли дозвониться до женщины и приехали к ней домой. Там они обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

По «горячим следам» правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого, которым оказался сотрудник службы доставки корреспонденции. По данным следствия, он решил, что у пожилой женщины есть в доме что-то ценное, обманным путем зашел к ней в квартиру, повалил на пол и задушил. Однако его единственной добычей стали 7 тыс. руб., с которыми злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сейчас расследование дела продолжается. Оно находится на контроле у главы следственного управления Кубани Андрея Маслова.

Александр Орлов

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