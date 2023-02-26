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Коммерсантъ FM
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Организацию фестиваля детско-юношеского кино в Прикамье оценили в 30 млн рублей

Региональные власти предложили предоставить АНО «Центр развития кинопроизводства» субсидию в 30 млн руб. на организацию и проведение в 2023 году фестиваля детско-юношеского кино. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет Пермского края на 2023-2025 годы.

Также краевые власти в 2023 году предлагают дополнительно выделить 20 млн руб. на развитие «механизма поддержки кинопроизводства и взаимодействие с внешними студиями» в Пермском крае. Предполагается, что эти средства будут использованы на рибейт — возмещение из бюджета региона части затрат, понесенных производителями кинофильмов во время съемок на его территории.

Поправки в бюджет краевое заксобрание планирует рассмотреть на мартовском заседании.

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