На Кубани за сутки коронавирусом заболели 78 человек

По данным на 26 февраля, в Краснодарском крае выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает профильный сайт «Стопкоронавирус.рф».

По количеству заболевших Кубань занимает 14-е место в России. Днем ранее количество заразившихся составляло 150 человек.

За минувшие сутки в регионе госпитализировали 19 человек, выписали с выздоровлением 68 заболевших (всего — 336 843), летальных случаев не выявлено (всего — 11 152).

В Крыму по данным на 26 февраля диагностировано 36 случаев COVID-19, в Севастополе — 18, в Адыгее — 10.

Александр Орлов

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