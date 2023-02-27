Дворцовые дары

Трехколесный велосипед с лошадкой, живописные фарфоровые сервизы, кинжалы, фотографии, живопись и графика — в Екатерининском дворце музея-заповедника «Царское Село» открылась выставка «Дары Клуба друзей». Большая часть вещей экспонируется впервые.

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В экспозиции более 80 предметов, все они получены в дар или приобретены благодаря поддержке членов Клуба друзей в 2022 году. А всего за прошлый год коллекцию музея пополнили более 300 предметов.

Один из самых интересных экспонатов — необычный трехколесный велосипед конца XIX века, украшенный фигурой лошади в галопе. Лошадь из твердых пород дерева заменяет раму, соединяя переднее и задние деревянные колеса (из металла их стали делать позднее). Такие вещи создавались на небольших фабриках и в мастерских Западной Европы с 1860-х годов и требовали от мастеров высокой квалификации. По мнению специалистов, такая дорогая игрушка, как велосипед, подобный выставочному, мог быть у детей Николая II, поэтому он войдет в постоянную экспозицию Александровского дворца.

На выставке можно увидеть и роскошные предметы из двух знаменитых сервизов — Корбиевского и Рафаэлевского. Корбиевский сервиз известен тем, что был в обиходе в Царском Селе почти сто лет. Его отличает изысканный декор: листья и грозди винограда, золотые побеги, а цветочные композиции в круглых медальонах не повторяются ни на одном предмете. Рафаэлевский сервиз считается самым значительным парадным ансамблем конца XIX — начала ХХ века. Он создан на Императорском фарфоровом заводе по заказу Александра III специально для Царского Села. Работа над сервизом началась в 1883 году, а завершилась только через 20 лет, в царствование Николая II. Каждый год новые предметы из сервиза преподносили императорам в числе подарков к Рождеству. В декоре сервиза — орнаментальные композиции по мотивам Лоджий Рафаэля: арабески, гирлянды и изображения мифологических персонажей.

Среди экспонатов выставки можно увидеть фрагменты убранства царскосельских дворцов, вывезенные солдатами испанской Голубой дивизии во время Великой Отечественной войны и возвращенные их потомками в 2022 году.

Альбина Самойлова